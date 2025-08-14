Радиостанция "Судного дня" повторила послания, переданные перед СВО

Фото: 123RF/erllre

Радиостанция УВБ-76, также известная как станция "Судного дня", передала два новых сообщения. Об этом сообщается в телеграм-канале "УВБ-76 логи".

Во время вещания станции прозвучали сообщения "МАРЕЛЬ" и "СТОКОТОН". Обе шифровки уже звучали в 2022 году, перед началом российской спецоперации на Украине, при этом они транслировались в таком же порядке.

Радиостанция известна как "жужжалка" из-за характерных гудков, которые проигрываются в эфире в перерывах между передачами. Свое название станция "Судного дня" получила из-за конспирологической теории о якобы принадлежности к системе управления ответным ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука".

В июне станция передала в эфир несколько сообщений сразу после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Тогда прозвучали слова "азотобаск" и "ошолинь".

В Роскомнадзоре, комментируя работу радиостанции УВБ-76, заявили, что информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной.

В ведомстве сослались на постановление правительства России, в котором говорится, что радиодиапазон, в который входит частота УВБ-76, нужен для "совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения".