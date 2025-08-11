Радиостанция "Судного дня" передала новые пять сообщений

Фото: 123RF/bonnontawat

Радиостанция "Судного дня", также известная как "жужжалка", передала пять зашифрованных посланий. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на канал, отслеживающий активность радиостанции "УВБ-76 логи".

В 11:07 по радио было передано слово "счесолуб". Второе сообщение со словом "дружность" поступило в 12:32. Далее последовали слова "кернер" в 12:36 и "рюшный" – в 13:16. Последнее сообщение прозвучало в 14:11 – "жевательный".

До этого Роскомнадзор отказался раскрывать дату создания радиостанции. В надзорном ведомстве уточнили, что подобные сведения могут передаваться госорганам только в предусмотренных законом случаях.

В ведомстве также заметили, что информация о пользователе радиочастотами и каналами, их адреса и другие данные не могут быть общедоступными. Кроме того, Роскомнадзор добавил, что радиодиапазон, в который входит частота "Судного дня", необходим для "совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения".