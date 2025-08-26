Google запретит установку на Android приложений от непроверенных разработчиков

Фото: 123RF/peopleimages12

Google введет новые меры безопасности для Android-экосистемы, которые в том числе запретят установку приложений от непроверенных разработчиков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал 9to5Google.

Нововведения затронут магазин Google Play, где аналогичные правила работают с 2023 года, а также сторонние магазины приложений и устанавливаемые вручную APK-файлы. Таким образом компания расширит систему контроля за источниками программного обеспечения.

При этом в Google объяснили, что верификация разработчиков скорее будет похожа на "проверку личности в аэропорту" и не коснется содержимого приложений или их происхождения.

В компании подчеркнули, что основная цель ограничений заключается в том, чтобы предотвратить повторное появление фейковых и вредоносных программ после их удаления. По оценкам Google, за пределами официального магазина число подобных приложений примерно в 50 раз выше.

Для упрощения перехода разработчикам, распространяющим приложения вне Google Play, предоставят новую консоль, которая будет отличаться от коммерческой версии Play Console. При этом разработчики, которые уже работают с Google Play, ранее прошли процесс верификации и автоматически соответствуют новым требованиям.

Пилотный запуск системы запланирован на октябрь текущего года. В марте 2026 года верификация будет доступна всем разработчикам. Первые обязательные ограничения вступят в силу в сентябре 2026 года в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, а с 2027 года меры распространятся уже на все государства.

Ранее пользователи Android-устройств сообщали о странном баге, который затрагивал работу Google Play. Из-за него происходило бесконечное обновление приложений. Приложения, которые уже были обновлены до последней версии, начинали вновь появляться в списке "Ожидающие загрузки".

Google Play не показывал информацию о размере файла, из-за чего пользователи не могли отличить такие приложения от тех, которые действительно необходимо обновить.

