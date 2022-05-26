В Генпрокуратуре пояснили, за что могут прийти с проверкой в IT-компанию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России проведение проверок в отношении IT-компаний будет инициироваться только на основании сведений о грубых нарушениях законов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В отношении IT-компаний проведение надзорных мероприятий допускается лишь при наличии у прокурора сведений о грубых нарушениях законов, влекущих причинение вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства либо угрозе данных негативных последствий, возникновения ЧС", – говорится в сообщении.

Россиянам напомнили, что после введения в марте ограничений контрольной деятельности прокуроры отменили и завершили порядка 200 тысяч проверок.

Ранее СМИ сообщали, что российские компании начали увольнять или понижать в должности украинских IT-специалистов. Прежде всего это касается работников с доступом к критичной для бизнеса информации и сегментам инфраструктуры.

В Минцифры РФ эту информацию не подтвердили, однако предупредили работодателей о недопустимости подобной дискриминации. В ведомстве отметили, что IT-компании, принудительно уволившие украинских граждан, будут лишены аккредитации.

