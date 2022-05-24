В Минцифры РФ не подтвердили информацию о массовых увольнениях украинских IT-специалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Минцифры РФ не подтвердили информацию о массовых увольнениях или переводе украинских IT-специалистов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве отметили, что не располагают данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов.

"Вместе с тем предупреждаем IT-компании о недопустимости такой практики дискриминации", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что российские компании начали увольнять или понижать в должности украинских IT-специалистов. Прежде всего это касается работников с доступом к критичной для бизнеса информации и сегментам инфраструктуры. По мнению главы АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина, госзаказчики, с которыми работают компании, вероятно, распространили данное негласное требование.

