Компании РФ начали сокращать украинских IT-специалистов – СМИ

12:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Украинских IT-специалистов начали увольнять или понижать в должности в российских компаниях, сообщает РБК.
Прежде всего это касается работников с доступом к критичной для бизнеса информации и сегментам инфраструктуры.
По мнению главы АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина, госзаказчики, с которыми работают компании, вероятно, распространили данное негласное требование.
"Текущая ситуация довольно противоречивая. С одной стороны, в России наблюдается дефицит ИТ-специалистов, с другой – есть риски в виде диверсий, которые уже происходят в компаниях", – отметил эксперт.
Среди критериев для совершения диверсий Бегтин также назвал работу иностранных спецслужб, вопрос политических убеждений сотрудника, наличие родственников на Украине.
При этом в "Почте России", МТС, "Яндексе", Сбербанке и Ozon заявили, что данные решения не принимаются на основе национальности сотрудников, в Positive Technologies и "Коде безопасности" сообщили об отсутствии в компании работников с Украины.
По словам коммерческого директора "Кода безопасности" Федора Дбара, отрасль информационной безопасности всегда предполагает защиту не только от внешнего, но и от внутреннего воздействия, так как есть существует такая угроза, как "инсайдер".
В свою очередь, директор по персоналу Angara Security Оксана Ткачева сообщила, что деятельность компании предполагает невозможность найма в нее иностранных граждан, а также посещения ими офиса Angara Security без предварительного информирования организаций, ответственных за соблюдение режима секретности.
Руководитель практики частного права юридической службы "Амулекс" Елена Проскурова отметила, что на иностранного сотрудника распространяется действие ТК РФ, в связи с чем работодатель должен оповестить работника о сокращении за два месяца и произвести все выплаты.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что порядка 80% выехавших за рубеж россиян после 24 февраля вернулись обратно, значимую часть из них составляют IT-специалисты.
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