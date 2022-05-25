Минцифры лишит льгот IT-компании, планирующие уволить граждан Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Минцифры будет лишать аккредитации IT-компании, если получит подтверждение фактов принудительного увольнения граждан Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Если такое произойдет, подобные компании больше не смогут получить льготы.

Ранее СМИ сообщили, что российские компании начали увольнять или понижать в должности украинских IT-специалистов. Прежде всего это касается работников с доступом к критичной для бизнеса информации и сегментам инфраструктуры. По мнению главы АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина, госзаказчики, с которыми работают компании, вероятно, распространили данное негласное требование.

В Минцифры РФ эту информацию не подтвердили, однако предупредили работодателей о недопустимости подобной дискриминации.

До этого стало известно, что правительство РФ выделит для Минцифры 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки не менее чем для 10 тысяч IT-специалистов. Кроме того, больше 20 миллиардов рублей пойдет на поддержку непосредственно IT-компаний. Для последних планируется в том числе увеличить размеры грантов.

