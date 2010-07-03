Tele2 нарастила количество абонентов в М2М-сегменте в 8 раз

Tele2 зафиксировал существенный рост бизнес-показателей в М2М-сегменте столичного региона. По итогам I квартала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число абонентских устройств, подключенных к тарифам M2M, выросло в восемь раз, а объем скачанного дата-трафика – в 14,5 раза.
Среднее потребление интернет-трафика на одно устройство выросло более чем в три раза, а количество бизнес-абонентов сотовой связи, использующих тарифы М2М, увеличилось в 3,5 раза.
Сегодня услугами оператора в сегменте M2M пользуются BelkaCar, Uvenco, "Вкусвилл", "Акадо", "МаксимаТелеком" и другие.
Особенность этого сегмента в том, что сеть мобильной связи работает только в стандартах 4G/3G. Оператор предлагает пакетные тарифы с большим объемом включенного интернет-трафика. Они востребованы для устройств, требующих передачи больших объемов данных. К примеру, для таких систем, как "умный дом", видеонаблюдение и геопозиционирование.
По словам коммерческого директора макрорегиона "Москва" Tele2 Антона Кондратова, развитие М2М-сегмента в рамках работы с корпоративными заказчиками в приоритете.
"Мы продолжаем укреплять в нем свои позиции, о чем свидетельствуют ключевые операционные показатели. Преимуществами межмашинных тарифов являются прозрачность условий, вариативность пакетов включенного в них трафика и отсутствие дополнительных сервисов, влияющих на ценообразование", – заявил он.
Он добавил, что корпоративные клиенты выбирают Tele2 за качественный сервис и отсутствие "белых пятен" на карте покрытия Москвы и области.
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