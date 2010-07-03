Tele2 первой запустила eSim в России

Мобильный оператор Tele2 первым в России запустил eSIM. Отныне обычную сим-карту можно заменить на ее виртуальный аналог.
В идеале технология позволит удаленно переключаться между операторами без подписания договоров и сверки паспорта. Пока что оформить переход на eSIM можно в шести столичных салонах Tele2, уточнили в пресс-службе компании.
Опробовать новинку могут как действующие клиенты оператора, так и вновь подключившиеся. Для этого нужно прийти с паспортом в один из салонов Tele2 и получить QR-код, а затем отсканировать его и изменить настройки телефона.
В компании рассказали, что внедряли eSIM в два этапа. Сперва оператор протестировал "электронную" сим-карту на сотрудниках. Затем попробовать технологию предложили всем пользователям мобильной связи.
Уже во время пилотного проекта, охватившего 88 монобрендов, Tele2 разработала стратегию обслуживания и обеспечила eSIM свои салоны в московском регионе.
Директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко назвал запуск eSIM инновационным и смелым шагом для улучшения клиентского сервиса. С его слов, владельцы iPhone смогут сделать смартфоны двухсимочными, а любители часов Samsung начнут полноценно использовать их с eSIM.
"При развитии наших каналов обслуживания и с помощью eSIM мы позволим клиентам ощутить все удобства технологии на полную мощь. Это прежде всего возможность подключения к нашей сети без привязки к точке продаж и иные сценарии гибкого обслуживания на базе digital-систем", – подчеркнул Майстренко.
Перечень преимуществ технологии дополнил директор по работе с абонентским оборудованием Tele2 Владимир Павлов.
"Важно, что eSIM, реализованная нами, обеспечивает безопасность и целостность передачи данных при идентификации абонента. На начальном этапе количество "электронных" SIM-карт ограничено, но налаженные процессы позволят нам оперативно увеличить необходимый запас и избежать дефицита", – сказал он.
Тестировать eSIM российские операторы начали в середине апреля. Незадолго до этого в Минкомсвязи заверили, что технологию внедрят только после решения вопросов обеспечения безопасности. В свою очередь Tele2 сообщает, что данный способ подключения eSIM через салоны оператора в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства РФ в области безопасности.
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