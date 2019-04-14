Российские операторы начали тестировать eSim

Фото: telekom.com

"Ростелеком", который работает как виртуальный сотовый оператор на сети Tele2, начал тестировать eSim. Эта система позволит отказаться от использования сим‑карт, пишут "Ведомости".

По словам директора проектного офиса MVNO "Ростелекома" Алексея Чернецова, благодаря новой технологии пользователи смогут дистанционно подключаться к любому оператору. Он подчеркнул, что в ходе тестов настройки профиля оператора получилось дистанционно передать а смартфон.

Говорить о коммерческом запуске eSim можно будет, когда государство утвердит правила оказания новой услуги. К этому времени "Ростелеком" через конкурс выберет поставщика решения для eSim.

Систему также протестировали Tele2 и "Сбербанк-телеком". Обе компании сочли технологию перспективной.

Система eSim – это модуль, встроенный в планшет, смартфон или умные часы. Владельцы таких устройств могут не вставлять в них обычную сим-карту. Чтобы подключиться к сотовой сети достаточно просканировать предоставленный оператором QR-код или скачать приложение оператора.

Против eSim выступила ФСБ. Дело в том, что служба работает над концепцией доверенных сим-карт с российским шифрованием. А устанавливать отечественное криптографическое ПО на выпускаемые за рубежом гаджеты проблематично.

Ранее возможное внедрение eSim прокомментировали в Минкомсвязи. В ведомстве подчеркнули, что сперва в стране нужно решить все вопросы обеспечения безопасности.