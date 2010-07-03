В Минкомсвязи прокомментировали возможное внедрение встроенных сим-карт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Новая технология eSim появится в России только после решения вопросов обеспечения безопасности. Об этом заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов.
"Мы не считаем, что этот вопрос нужно форсировать. В первую очередь нужно решить все вопросы обеспечения безопасности", – отмечает Иванов.
Тем временен российские операторы (МТС, "Мегафон" и "Вымпелком") и ФСБ выступили против технологии eSim, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.
В конце марта операторы обсудили перспективы eSim в России на совещании с участием ФСБ и представителей федерального правительства. Отмечается, что операторы обеспокоены возможным обострением конкуренции и следующим за ним сокращением выручки.
Также, по их мнению, данная технология может привести к ценовым войнам, поскольку абоненты с легкостью смогут изменить оператора связи. Помимо этого, они утверждают, что eSim не поддерживает российскую криптографию.
Цифровая сим-карта (eSIM) – это встроенный модуль идентификации абонента. Он позволяет пользоваться услугами связи без обычных физических сим-карт.
Сим-карты нового типа действуют в трех новых смартфонах Apple: iPhone XS, iPhone XS Max и бюджетном iPhone XR. Все устройства рассчитаны на две сим-карты, в том числе на цифровую.
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