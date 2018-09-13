Российские операторы не поддерживают цифровые sim-карты в новых iPhone

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Российские операторы пока не поддерживают цифровые sim-карты (eSIM), которые будут встроены в новые iPhone. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного вице-президента по корпоративной стратегии и развитию бизнеса "Вымпелкома" Александра Поповского.

По его словам, в России еще не определены процедуры подключения и отключения абонентов этих сим-карт.

Цифровая сим-карта (eSIM) – это встроенный модуль идентификации абонента. Он позволяет пользоваться услугами связи без обычных физических сим-карт.

Сим-карты нового типа будут использоваться в трех новых смартфонах Apple: iPhone XS, iPhone XS Max и бюджетном iPhone XR. Все устройства рассчитаны на две сим-карты, в том числе на цифровую. Все эти iPhone начнут поддерживать две сим-карты поздней осенью после появления соответствующего ПО.

У смартфонов, поставляемых в Китай, не будет eSIM. Поповский также отметил, что российские мобильные операторы тоже пока присматриваются к новой технологии.

С одной стороны, это риск увода и потери абонентского трафика, с другой - это дает возможность построения новой бизнес-модели, поскольку потребитель будет пользоваться электронной sim-картой дольше, чем обычной, пояснил эксперт.

Ранее в Калифорнии прошла презентация новых устройств компании Apple. Помимо трех вариаций смартфонов, корпорация показала новые умные часы, которые способны отслеживать пульс и общее состояние своего владельца.

В России продажи новых "яблочных" гаджетов стартуют уже через две недели. Самая дешевая и упрощенная версия обойдется в 65 тысяч рублей.