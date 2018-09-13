Российские операторы не поддерживают цифровые sim-карты в новых iPhone

13 сентября 2018, 14:45
Фото: АР/Marcio Jose Sanchez
Российские операторы пока не поддерживают цифровые sim-карты (eSIM), которые будут встроены в новые iPhone. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного вице-президента по корпоративной стратегии и развитию бизнеса "Вымпелкома" Александра Поповского.
По его словам, в России еще не определены процедуры подключения и отключения абонентов этих сим-карт.
Цифровая сим-карта (eSIM) – это встроенный модуль идентификации абонента. Он позволяет пользоваться услугами связи без обычных физических сим-карт.
Сим-карты нового типа будут использоваться в трех новых смартфонах Apple: iPhone XS, iPhone XS Max и бюджетном iPhone XR. Все устройства рассчитаны на две сим-карты, в том числе на цифровую. Все эти iPhone начнут поддерживать две сим-карты поздней осенью после появления соответствующего ПО.
У смартфонов, поставляемых в Китай, не будет eSIM. Поповский также отметил, что российские мобильные операторы тоже пока присматриваются к новой технологии.
С одной стороны, это риск увода и потери абонентского трафика, с другой - это дает возможность построения новой бизнес-модели, поскольку потребитель будет пользоваться электронной sim-картой дольше, чем обычной, пояснил эксперт.
Ранее в Калифорнии прошла презентация новых устройств компании Apple. Помимо трех вариаций смартфонов, корпорация показала новые умные часы, которые способны отслеживать пульс и общее состояние своего владельца.
В России продажи новых "яблочных" гаджетов стартуют уже через две недели. Самая дешевая и упрощенная версия обойдется в 65 тысяч рублей.
Читайте также
Почему акции Apple упали после презентации новых iPhone
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: