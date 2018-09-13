iPhone бьет рекорды: что Apple предложила нам за 100 тысяч рублей?

12 сентября компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию, где были представлены три новых iPhone и часы Apple Watch Series 4. Ивент почти наверняка станет самой популярной технологической видеотрансляцией года. О том, что же показали в Steve Jobs Theater, читайте в нашем материале.

Фото: AP/Marcio Jose Sanchez

Мероприятие началось с видеоклипа под музыку из фильма "Миссия невыполнима", в конце которой главе Apple Тиму Куку принесли кликер для проведения презентации. Чтобы сразу расставить все точки на "и", Кук похвастался тем, что розница Apple обслужила в 2018 году 500 миллионов посетителей, а также сообщил, что в самое ближайшее время будет продано двухмиллиардное устройство, работающее на iOS.

Apple Watch

Первыми представили Apple Watch Series 4. Итак: экран стал в среднем больше на 30%, и он встроен в более тонкий и компактный корпус. Механическая обратная связь, более громкий динамик, новый микрофон, новый процессор, гироскоп и акселерометр.

Фокус Apple Watch Series 4 – здоровье человека. Например, часы могут сами определить падение владельца, и если он какое-то время не шевелится (возможно, потерял сознание), часы могут вызвать скорую помощь, отправив геопозицию.

Apple Watch Series 4 способны сделать ЭКГ, причем в формате PDF, который удобно отправлять на анализ врачам. Устройство периодически проверяет сердечный ритм в фоновом режиме и присылает уведомление о признаках мерцательной аритмии. Часы также предупреждают пользователя, когда сердечный ритм выходит за рамки стандартных норм.

Фото: AP/Marcio Jose Sanchez

Динамик оптимизирован для телефонных звонков, команд Siri и стал на 50% громче. Микрофон перенесли на другую сторону корпуса, чтобы уменьшить эхо и повысить четкость звука. В часах установлен специализированный 64-битный двухъядерный процессор, а работает новая модель один день без подзарядки.

Задняя панель Apple Watch Series 4 выполнена из керамики и сапфирового стекла для обеспечения более качественной сотовой связи в модели Cellular. В колесико Digital Crown добавлен тактильный отклик – ощущение щелчков при прокрутке.

Apple Watch Series 4 (GPS) будут доступны от 31 990 рублей. Начиная с пятницы, 14 сентября, на них можно будет оформить предзаказ в 26 странах, а на Series 4 (GPS + Cellular) – в 16-ти. Обе модели поступят в продажу в пятницу, 21 сентября. В дополнение к моделям в алюминиевом корпусе серебристого, золотого цветов и оттенка "серый космос", а также моделям из нержавеющей стали серебристого и цвета "черный космос" Apple Watch Series 4 теперь выпускаются в варианте из "золотой" нержавейки.

iPhone XS и iPhone XS Max

Новый iPhone представил Фил Шиллер – старший вице-президент Applle. OLED-дисплеи Super Retina. Два размера – 5,8 дюйма (iPhone XS) и 6,5 дюйма (iPhone XS Max). Новые дисплеи поддерживают технологии Dolby Vision и HDR10.

Стальной корпус и улучшенная влаго- и пылезащита соответствуют индексу IP68 – два метра глубины до 60 минут. Причем смартфоны можно ронять и в соленую воду, и в кофе, и в чай, и даже в пиво.

Кстати, iPhone XS Mах оснащен cамым большим дисплем в истории Apple.



В обеих моделях стоит новый чип A12 Bionic – это 6,9 миллиарда транзисторов. Процессор изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу (самая современная технология производства), и, как уверяет Фил Шиллер, A12 Bionic – самый шустрый мобильный процессор в мире: он может обрабатывать до пяти триллионов операций в секунду. Смартфон оснащен специальными стереодинамиками и накопителем 512 Гб.

Фото: AP/Marcio Jose Sanchez



Впервые iPhone научился поддерживать макросы. То есть на клавиши или их сочетания можно "повесить" некую последовательность действий, запуск определенных приложений и прочее. В качестве демонстрации возможностей экрана, процессора и динамиков на сцене показали игру The Elder Scrolls. Выглядит и правда эффектно.

Камера

Новая 12-мегапиксельная двойная камера оснащена двукратным оптическим зумом и системой двойной оптической стабилизации. Сенсор работает вдвое быстрее. Функция Smart HDR позволяет делать снимки с улучшенной проработкой деталей в светлых и темных участках, а увеличенные пиксели повышают четкость изображения и уменьшают уровень шумов в условиях низкой освещенности.



В современном смартфоне для получения хороших кадров софт важен не меньше, чем "железо". Новый iPhone производит триллион операций при съемке одного кадра. И как гарантирует Шиллер, софт в связке с новым процессом работает исключительно быстро и эффективно.

Переработаны и все режимы съемки. Особенно эффектно выглядит обновленный режим боке. Плюс, впервые в iPhone появилась функция регулируемой глубины фокуса. А четыре микрофона обеспечивают стереозвук при съемке видео.

Насчет батареи: заявлено, что новый iPhone XS работает на 30 минут дольше, чем iPhone X, а iPhone XS Max – аж на 90 минут.

И наконец-то iPhone стал двухсимочным. Также есть поддержка E-SIM – виртуальной сим-карты для некоторых стран и операторов.



Ну а теперь самое интересное и для многих болезненное. iPhone XS и iPhone XS Max будут доступны в трех цветах: серебристый, "серый космос" и новый золотой оттенок, с памятью 64, 256 и 512 Гб по цене от 87 990 и 96 990 рублей соответственно.

Продаваться в России XS и XS Max начнут с 28 сентября.

"Доступный" iPhone XR

Apple также представила "демократичный" iPhone XR. Смарфтон будет выпускаться в шести цветах. В нем есть поддержка почти всех технологий, что и в iPhone XS. Также XR оснащен продвинутым ЖК-дисплеем – Liquid Retina с диагональю 6,1 дюйма и мощным процессором A12 Bionic с системой Neural Engine нового поколения, фронтальной камерой TrueDepth с технологией Face ID и тыльной камерой с одним объективом.

Вернемся к корпусу: iPhone XR выпускается в шести цветах – белом, черном, синем, желтом, коралловом и красном. На заднюю стеклянную панель в семь слоев наносится специальное покрытие, что придает ей некоторую глубину. Степень защиты нового корпуса от воды и брызг соответствует индексу IP67 (как и у прошлогодней "десятки"), а проливать на телефон безнаказанно также можно чай, кофе и газировку.

По заявлениям компании, iPhone XR работает на час дольше, чем iPhone 8. Камера поддерживает те же режимы съемки, что и XS.

Спросите, сколько же стоит "доступный" iPhone? Отвечаем: он будет доступен для предзаказа с пятницы, 19 октября, а в продажу поступит в пятницу, 26 октября по цене от 64 990 рублей.

Обсудим?

Эксперты и представители рынка выразили неоднозначное отношение к презентации. Тихон Смыков, генеральный директор Inventive Retail Group (re:Store), cчитает, что Apple существенно улучшила функционал в новой версии смартфонов. По его мнению, коррекция для России несущественна, а продажи будут расти, как это происходит каждый год при появлении новой модели iPhone.

А вот главный аналитик Mobile research group Эльдар Муртазин уверен, что цена 88 тысяч рублей за начальную модель XS и 128 тысяч за топовый XS Max – это запредельно дорого для российского рынка, особенно учитывая эволюционные (то есть, не очень существенные) обновления IPhone XS по сравнению с IPhone X.

Такая цена не может не сказаться на потребительском спросе на новые аппараты, считает он. По мнению Муртазина, новые смартфоны приобретут лишь самые лояльные представители аудитории Apple, а остальные пользователи либо останутся со старыми аппаратами, либо будут смотреть в строну других вендоров.

Дмитрий Бевза