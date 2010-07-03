Tele2 и Москва 24 помогут построить карьеру в медиа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компания Tele2 вновь примет участие ежегодном проекте объединенной редакцией московских СМИ "Москва Медиа" "TVоя Москва". Совместно с редакцией компания поддержит начинающих медиаменеджеров, а самого выдающегося новичка пригласит в компанию на оплачиваемую стажировку.

"TVоя Москва" помогает талантливым студентам и молодым специалистам в области медиа и коммуникаций в профессиональном и творческом развитии. Проект состоит из образовательной и конкурсной частей, а по итогам победители получат работу в редакциях СМИ "Москва Медиа".

В этом году, помимо теле- и радиожурналистики, проект охватывает сферу блогинга и интернет-коммуникаций. В рамках конкурсной части Tele2 представляет собственную номинацию – "TVоя медиа-кампания", участникам которой предстоит разработать краткосрочный медиаплан по продвижению нового продукта, сервиса или услуги Tele2 в digital-каналах. Победитель получит от компании приглашение пройти оплачиваемую стажировку в департаменте маркетинга или департаменте по связям с общественностью. А оценивать работы участников будут ведущие профессионалы медиаотрасли, среди которых директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилл Алявдин.

Также Tele2 примет участие в образовательной части проекта, где поделится своим опытом как лучшая сервисная компания в телекоммуникационной отрасли. Директор по клиентскому сервису "Tele2 Москва" Ирина Буцких расскажет о современных digital-инструментах в области клиентского опыта, о внедрении чат-бота и о правильной коммуникации с потребителем через различные каналы. Кроме этого, участников ждут встречи с популярными блогерами, известными теле- и радиоведущими, специалистами по личному бренду и публичным выступлениям, а также другими профессионалами медиасферы.

По словам генерального директора "Tele2 Москва" Игоря Жижикина, проект позволяет талантливым и амбициозным молодым людям проявить себя в медиаиндустрии и сделать свои первые шаги в профессиональной среде.

"Мы поддерживаем инициативы молодежи и предлагаем им дополнительные возможности для самовыражения, творчества и креатива. Уверенный и яркий карьерный старт – это именно то, что может дать начинающим специалистам этот проект, и мы, с свою очередь, готовы поделиться своим опытом и своими ресурсами, чтобы сделать начало их профессионального пути ярче и интереснее", – заключил Игорь Жижикин.

В свою очередь, директор по маркетингу и связям с общественностью объединенной редакции СМИ "Москва Медиа" Мария Михайлова отметила, что "TVоя Москва" успешно начала свой юбилейный, пятый сезон.

"С гордостью наблюдаем, как проект обретает свою самостоятельность и теперь разрастается за счет внутреннего ресурса: прошлогодние участники и зрители становятся спикерами проекта. Мы по-прежнему следуем всем трендам развития СМИ и журналистики, поэтому делаем акцент на блогинге в современнных масс-медиа, обучаем навыкам публичного выступления и креативному мышлению. Ведь участники и слушатели проекта – молодые люди, растущие в эпоху digital, стремящиеся к самореализации в самых разных ипостасях современного мира. Участие бизнеса в творческом проекте – это некий симбиоз креативного начала и прикладного характера. Мы рады, что именно Tele2 остается нашим партнером, который помогает нам делать проект разнообразнее и развивать новые направления образовательной и творческой частей", – сообщила Мария Михайлова.