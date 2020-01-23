В России придумали парашют для спасения из высотных зданий

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России создали уникальный парашют, который позволит людям покинуть высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций. Разработка уже получила необходимые сертификаты и выходит на рынок. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Парашют дает возможность спрыгнуть с высоты девятиэтажного дома. Контролировать скорость приземления помогут три купола из современной ткани с малой воздухопроницаемостью.

Воспользоваться парашютом смогут люди без специальной подготовки. Это стало возможным благодаря системе автоматической стабилизации тела. Кроме того, парашют будет самостоятельно раскрываться на нужной высоте, а купол не свернется даже при контакте со зданием.

"У этой парашютной системы нет аналогов в мире. Ее ключевая особенность – возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают", – отметили разработчики.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проанализировал случаи травмирования и гибели людей в области парашютного спорта. В ведомстве рассказали, что услуги в сфере парашютного спорта очень популярны, их предоставляют во многих городах страны. Однако данный вид спорта достаточно опасный.

