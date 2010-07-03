СК примет меры для совершенствования сферы услуг в области парашютного спорта

31 октября, 20:15
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Следственный комитет России проанализировал случаи травмирования и гибели людей в области парашютного спорта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве рассказали, что услуги в сфере парашютного спорта очень популярны в России, их предоставляют во многих городах страны. Однако данный вид спорта достаточно опасный и в этой сфере происходят часто трагедии, подчеркнули в СК.
"Такие трагические случаи происходят, как правило, с людьми, непрофессионально занимающимися спортом, которые платят деньги за подобные аттракционы, не отвечающие требованиям безопасности", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что один из таких случаев произошел в Ленинградской области. Сотрудники парашютного клуба пропустили к прыжку с парашюта мужчину без соответствующего обучения и инструктажа. В момент полета парашют мужчины полностью не раскрылся, трагедию удалось избежать благодаря запасному парашюту.
Еще один случай произошел в Тверской области. Во время прыжка молодой человек не справился с управлением парашюта из-за чего его унесло почти на километр от посадочной площадки, в результате чего мужчина погиб. После следственной проверки выяснилось, что спортивный клуб не входил в ассоциацию парашютного спорта.
Представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте провели межведомственное совещание с руководством Росавиации, где были приняты ряд решений, которые направлены на недопущение подобных ситуаций.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: