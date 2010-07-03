СК примет меры для совершенствования сферы услуг в области парашютного спорта

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Следственный комитет России проанализировал случаи травмирования и гибели людей в области парашютного спорта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что услуги в сфере парашютного спорта очень популярны в России, их предоставляют во многих городах страны. Однако данный вид спорта достаточно опасный и в этой сфере происходят часто трагедии, подчеркнули в СК.

"Такие трагические случаи происходят, как правило, с людьми, непрофессионально занимающимися спортом, которые платят деньги за подобные аттракционы, не отвечающие требованиям безопасности", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что один из таких случаев произошел в Ленинградской области. Сотрудники парашютного клуба пропустили к прыжку с парашюта мужчину без соответствующего обучения и инструктажа. В момент полета парашют мужчины полностью не раскрылся, трагедию удалось избежать благодаря запасному парашюту.

Еще один случай произошел в Тверской области. Во время прыжка молодой человек не справился с управлением парашюта из-за чего его унесло почти на километр от посадочной площадки, в результате чего мужчина погиб. После следственной проверки выяснилось, что спортивный клуб не входил в ассоциацию парашютного спорта.

Представители Московского межрегионального следственного управления на транспорте провели межведомственное совещание с руководством Росавиации, где были приняты ряд решений, которые направлены на недопущение подобных ситуаций.

