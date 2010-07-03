Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Десантник погиб во время прыжка с парашютом в Псковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование местного гарнизона.

Инцидент произошел 2 октября во время плановых учебно-тренировочных прыжков. Как уточняется, у десантника одного из соединений ВДВ одновременно сработали основной и запасной парашюты, что привело к перехлесту строп и падению.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В июне два контрактника из ВДВ погибли в Крыму во время тренировочных прыжков с парашютом. Инцидент произошел на полигоне Старый Крым. Десантники приземлились на воду и не сумели освободиться от подвесной системы парашюта. В результате военнослужащие утонули.

