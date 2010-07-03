Тело российского военнослужащего обнаружили в Армении

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Тело российского военнослужащего с признаками насильственной смерти обнаружили в городе Гюмри, сообщили в Следственном комитете Армении.

Уточняется, что 23-летний мужчина служил в 102-й российской базе, которая дислоцируется в Гюмри. На теле погибшего были порезы. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на армянские СМИ, мужчина служил по контракту и был сержантом. Его тело днем 10 сентября нашли врачи скорой помощи, приехавшие по вызову в многоэтажку в квартале Муш.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ внесли изменения, согласно которым срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет – до 2044 года.

В феврале этого года россиянин Максим Плетнев, служивший по контракту в Сирии, погиб, выполняя боевое задание. Погибшему десантнику было 24 года. Мужчина был сержантом контрактной службы. На похороны прибыли его соратники и командование бригады. Службу в российских вооруженных силах он проходил с 2012 года.