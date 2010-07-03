Двое военнослужащих погибли при десантировании в Крыму

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Два контрактника из ВДВ погибли в Крыму во время тренировочных прыжков с парашютом, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 26 июня на полигоне Старый Крым. Десантники приземлились на воду и не сумели освободиться от подвесной системы парашюта. В результате военнослужащие утонули.

Причины случившегося расследуют комиссия из центрального аппарата ВДВ и правоохранительные органы.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает иностранным гражданам, законно находящимся на территории РФ, заключить контракт о прохождении военной службы. Согласно документу, иностранцы могут воспользоваться этим правом только один раз. Чтобы заключить контракт повторно, им потребуется получить российское гражданство.