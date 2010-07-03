БТР сбил двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области

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Бронетранспортер сбил двух сотрудников Росгвардии во время учений в Смоленской области, сообщает ТАСС. Один из них погиб.

Информацию уже подтвердили в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону. По предварительным данным, учения проходили на территории населенного пункта Жерновка.

По данному факту начата служебная проверка. Также отмечается, что второй военнослужащий в настоящее время госпитализирован с легкими травмами.

В июне два контрактника из ВДВ погибли в Крыму во время тренировочных прыжков с парашютом. Инцидент произошел на полигоне Старый Крым. Десантники приземлились на воду и не сумели освободиться от подвесной системы парашюта. В результате военнослужащие утонули.