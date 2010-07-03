В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

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В Приморском крае устанавливают обстоятельства гибели 18-летнего призывника. Инцидент произошел в одной из воинских частей, расположенных в Уссурийске.

"По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате суицида", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы Восточного военного округа.

Местные СМИ утверждают, что у молодого человека возник конфликт с командиром его подразделения.

29 марта контрактник одного из соединений в районе города Ржев, самовольно ушел с территории воинской части с оружием. Позднее было найдено его тело. По информации ЗВО, причиной его смерти, предварительно установлено, является самоубийство.

Накануне сообщалось, что весной на военную службу в России призовут 135 тысяч человек. Призыв будет проводиться в 83 российских субъектах. В соответствии с законодательством, призыв не будет проводиться в республике Коми и Ямало-Ненецком автономном округе.