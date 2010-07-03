Психиатр прокомментировала побег контрактника в Тверской области

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Старший научный сотрудник отдела суицидологии ФГБУ "Московский НИИ психиатрии", кандидат медицинских наук Людмила Магурдумова прокомментировала инцидент с самоубийством контрактника, сбежавшего из воинской части в Тверской области.

"Надо знать его биографию, откуда он, из какой семьи, где его родители, сколько служил, сколько ему лет, какой у него характер, особенности личности. Надо иметь объективные сведения от того, кто его знал до этого случая", – цитирует Магурдумову ИА "НСН".

Она также объяснила решение военнослужащего покончить с собой в одиночестве. "На глазах у всех вызвало бы больше подозрения в его поступке. Демонстративный суицид всегда воспринимают по-другому. А тут в одиночестве. Никого нет. Безвыходная ситуация", – рассказала специалист.

Ранее в Тверской области нашли тело сбежавшего из воинской части 51592, дислоцированной в городе Ржев, старшего сержанта-контрактника Дениса Белоусова 1991 года рождения. Рядом с трупом обнаружили оружие и боеприпасы.

