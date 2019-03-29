Знакомые рассказали о погибшем контрактнике-беглеце из части в Тверской области

Утром 29 марта стало известно, что из воинской части во Ржеве сбежал военный-контрактник Денис Белоусов. СМИ сообщили, что при себе у молодого человека якобы были автомат Калашникова, каска, бронежилет, более 100 патронов и штык-нож. Вскоре его тело обнаружили в нежилом здании. Военные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели солдата. Узнайте, что рассказали знакомые о старшем сержанте Белоусове.

"Следов борьбы не обнаружено"

Сообщение о том, что Белоусов самовольно оставил воинскую часть вместе с выданным ему оружием, поступило утром 29 марта. Согласно данным проверки, старший сержант перед этим получил у дежурного по подразделению автомат и боеприпасы. Позднее тело молодого человека было обнаружено неподалеку.

"В результате поисковых мероприятий тело военнослужащего с огнестрельным ранением обнаружено в заброшенном доме, расположенном неподалеку от воинской части. Ранее полученный автомат находился рядом. Переводчик огня стоял в положении "одиночный". За исключением одного патрона, все остальные боеприпасы в наличии", – говорится в сообщении главного военного следственного управления СК РФ.





пресс-служба Главное военное следственное управление СК РФ При осмотре места происшествия следов борьбы не обнаружено.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Также СМИ сообщали, что, когда начался розыск беглеца, личный состав части подняли по тревоге. Военным в поисках помогали сотрудники полиции. Причем ориентировки на сбежавшего солдата отправили в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям и по столице. Участникам поиска выдали бронежилеты.

Версии произошедшего

В СМИ также появилась информация о том, что Белоусову принадлежит автомобиль Honda черного цвета. Предполагалось, что молодой человек мог скрыться от правоохранителей именно на этой машине. Тогда же источник в силовых структурах сообщил, что мужчина прописан и живет во Ржеве.

Чуть позже в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) сообщили журналистам, что тело военного найдено без признаков жизни в нежилом здании. А источник добавил, что, предположительно, за несколько часов до смерти Белоусова лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

"Он был в состоянии алкогольного опьянения. За несколько часов до этого его лишили водительского удостоверения за пьяную езду. Основная версия суицида – бытовая", – сообщил источник.

Москве 24 удалось выяснить, что у Белоусова во Ржеве осталась девушка. Она активно ведет страницу "ВКонтакте", выкладывает совместные с Денисом фото. По ним кажется, что у молодых людей прекрасные отношения: походы в музеи, рестораны, объятия. Вместе молодые люди были как минимум с лета 2017 года. К моменту публикации материала с девушкой Белоусова связаться не удалось.

Вместе с тем знакомый Дениса Василий (имя изменено. – М24) предположил в беседе с Москвой 24, что причиной трагедии могли стать проблемы в отношениях молодых людей. По его словам, Белоусов "был в хорошей форме (увлекался спортом. – М24), но, по моему мнению, был слаб на характер". "Слишком добрый, обидчивый, слаб духом", – пояснил Василий. Он также охарактеризовал погибшего как "тихого и спокойного" человека.

Еще один знакомый старшего сержанта написал, что Белоусов был "хорошим, нормальным" молодым человеком, увлекавшимся спортом. Действительно, "ВКонтакте" на странице Белоусова много фото из тренажерного зала. А согласно одному из них, в 2016 году Денис занял второе место в открытом чемпионате Калужской области по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа, народному жиму и становой тяге WPC/FWPC.