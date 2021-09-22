В России начали принимать предзаказы на новые iPhone 13

Фото: apple.com

В России начался прием предзаказов на новые iPhone 13. Информация об этом имеется на сайте магазина Apple.

Известно, что новые модели поступят в продажу в пятницу, 24 сентября.

14 сентября Apple провела презентацию, на которой представила iPhone 13, в модельном ряду которого будут четыре версии – стандартная, mini, Pro и Pro Max. В новинках улучшены камеры, а также время автономной работы.

Кроме того, были представлены два новых iPad: улучшения получили как базовая модель, так и мини-версия.

Позднее стало известно, что на коробке iPhone 13 не будет упаковочной пленки. Так в компании Apple решили показать нацеленность на сокращение использования пластика.