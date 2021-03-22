В финал международной премии WSIS Prizes вышли 15 цифровых проектов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финалистами международной премии WSIS Prizes 2021 года стали 15 проектов столичного правительства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди них "Московская электронная школа" (МЭШ), Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), инвестиционный портал Москвы, "Душевная Москва", благотворительный сервис и другие цифровые проекты.

В частности, проект "Душевная Москва" номинирован в категории "Среда, дающая возможности". Некоммерческий сектор, активные жители города, а также представители бизнеса могут работать на единой площадке – в информационной экосистеме. Одновременно волонтеры могут оформить специальную книжку, использовать бонусы программ города "Доброволец Москвы". Ежегодно портал посещают около 200 тысяч пользователей.

В категории "Применение информационно-коммуникационных технологий: польза во всех сферах жизни" отметили инвестиционный портал Москвы, ЕМИАС, "Московскую электронную школу" и центр занятости "Моя карьера".

В категории "Цифровое здравоохранение" номинирован сервис, которые помогает медикам принимать решения. Он работает во всех взрослых поликлиниках столицы.

Туристический сервис Russpass и портал "Узнай Москву" попали в категорию "Культурное разнообразие и идентичность, лингвистическое разнообразие и местный контент".

Также в финале премии оказались платформа ICT.Moscow, проект "Давай дружить", а также павильон "Умный город" на ВДНХ.

Голосование за проекты-номинанты будет проходить до 31 марта на сайте международной премии. Затем объявят 18 проектов-победителей и 72 проекта-чемпиона.

Церемония награждения победителей запланирована на Всемирном саммите по вопросам информационного общества, который состоится 17–21 мая.

Ранее новый сервис для расчета размера государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании, запустили на сайте Московского инновационного кластера (МИК). Как уточняется, сервис работает по принципу калькулятора на сайтах банков.



Речь идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что участники МИК могут рассчитать субсидии на разработку продуктов, покупку оборудования, лизинг и коммунальные платежи.

Цифровую платформу Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали. Для предпринимателей доступны пять разделов – "Кластер", "Сервисы", "Программы развития", "Меры поддержки" и "Мероприятия". В первом опубликована информация о том, как стать участником проекта и какие возможности открывает сервис.

В середине декабря прошлого года Московский инновационный кластер начал работать с физическими лицами. Теперь любой гражданин России может представить свой инновационный проект на платформе кластера.

