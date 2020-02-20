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Технологии

16:04

Предприятие "Роскосмоса" в Москве реконструируют

технологии наука

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

На предприятии "Роскосмоса" в Москве проведут реконструкцию. Речь идет о корпусе АО "Корпорация "ВНИИЭМ", сообщает Агентство "Москва".

Проект предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-производственного корпуса предприятия. На его базе ведутся разработка и производство модернизируемых и вновь осваиваемых космических аппаратов, разработка, испытания и производство антенно-фидерных устройств и бортовой аппаратуры систем ориентации и стабилизации перспективных аппаратов, создаваемых в рамках Федеральной космической программы России.

В ходе работ также планируется приобрести и смонтировать современное технологическое оборудование и новое компьютерно-программное обеспечение, в том числе отечественное.

Также предусмотрена частичная перепланировка с устройством чистых помещений, замена кровельного покрытия, устройство навесной фасадной системы, возведение надстройки для размещения технических помещений и реконструкция систем инженерного обеспечения.

Работы будут вестись за счет средств федерального бюджета.

Ранее стало известно, что Россия вернется к переговорам с США по проекту американской окололунной станции Gateway. По словам гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, российская сторона нацелена на поиск принципов, которые "работают при принятии сложных решений". При этом в сфере интересов страны в первую очередь лежит изучение поверхности Луны.

Также он заявил, что "Роскосмос" планирует создать космической модуль-лифт для доставки грузов с орбиты Луны на ее поверхность.

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