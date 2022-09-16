iPhone 14 Pro Max продают на "Авито" за 570 тысяч рублей

Фото: youtube.com/Apple

На сервисе объявлений "Авито" появились предложения по продаже нового iPhone 14 Pro Max с памятью 512 гигабайт за 570 тысяч рублей.

Авторы объявлений обещают поставить смартфоны из Японии, США, Китая, Франции, Узбекистана и других стран. Уточняется, что для заказа доступна вся линейка – от базового iPhone 14 до флагманского iPhone 14 Pro Max с объемом памяти в 1 терабайт.

При этом гаджеты стоимостью до 200 тысяч рублей могут доставить только в определенные даты, а предоплату продавцы берут в полном объеме.

7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.

