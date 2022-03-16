Мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователям из России

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Мессенджер Slack, принадлежащий американской компании SalesForce, начал ограничивать доступ пользователям из России. Об этом сообщает News.ru.

"Slack должен принять меры для соблюдения санкционных норм в США и других странах, где мы работаем, включая приостановку действия учетных записей в некоторых случаях без предварительного уведомления в соответствии с законом", – говорится в заявлении компании.

При этом уточняется, что в случае блокировки доступа данные пользователей удалены не будут.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор внес Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

