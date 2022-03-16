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Москва 24

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технологии

08:56

Роскачество дало советы по переносу данных на отечественные сервисы

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Пользователям необходимо перенести письма с зарубежных почтовых ящиков на отечественные, чтобы не потерять к ним доступ. С такой рекомендацией выступило Роскачество.

"Для этого можно настроить или сборщик почты на том ящике, куда вы хотите перенести письма с других аккаунтов, или осуществить экспорт содержимого того почтового ящика, откуда вы переносите информацию", – говорится на сайте ведомства.

Россиянам также посоветовали привязать Apple ID к российскому адресу почты, а данные из облачных хранилищ перенести на флешку или жесткий диск. Кроме того, можно перенести переписки из WhatsApp в Telegram. При этом сохранить можно как текстовую информацию, так и медиафайлы.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров отметил, что информация пользователей на отечественных сервисах находится в хранилище в соответствии с международными требованиями, что позволяет защищать данные не хуже иностранных площадок.

До этого директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рекомендовал скопировать данные из облачных хранилищ Google и iCloud. Эксперт пояснил, что из-за проблем оплаты зарубежных сервисов могут возникнуть трудности.

Ранее стало известно, что платежные сервисы Apple Pay и Google Pay для карт систем Visa и Mastercard будут недоступны в России. В ЦБ отметили, что можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой в полном объеме с помощью Mir Pay.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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