16 января, 09:31Технологии
Tinder уйдет из Белоруссии 15 февраля
Фото: 123RF/michaeljayfoto
Сервис для знакомств Tinder, который принадлежит американской Match Group, прекратит работать в Белоруссии с 15 февраля. Об этом сообщается на сайте сервиса.
"Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Белоруссии", – сказано в сообщении.
С этой даты белорусские пользователи не смогут войти в свою учетную запись, а также совершать в приложении покупки.
В начале мая прошлого года компания Match Group сообщила, что покинет российский рынок к 30 июня 2023 года. В пакет компании также входят сервисы для знакомств Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.
30 мая Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране. На фоне ухода сервиса компания VK стала вести разработку отдельного мобильного приложения для знакомств.
Приложение для знакомств Tinder окончательно перестало работать в России 30 июня прошлого года.
Tinder перестал работать в РФ
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