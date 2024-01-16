Tinder уйдет из Белоруссии 15 февраля

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Сервис для знакомств Tinder, который принадлежит американской Match Group, прекратит работать в Белоруссии с 15 февраля. Об этом сообщается на сайте сервиса.

"Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Белоруссии", – сказано в сообщении.

С этой даты белорусские пользователи не смогут войти в свою учетную запись, а также совершать в приложении покупки.

В начале мая прошлого года компания Match Group сообщила, что покинет российский рынок к 30 июня 2023 года. В пакет компании также входят сервисы для знакомств Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish и другие.

30 мая Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране. На фоне ухода сервиса компания VK стала вести разработку отдельного мобильного приложения для знакомств.

Приложение для знакомств Tinder окончательно перестало работать в России 30 июня прошлого года.

Tinder перестал работать в РФ