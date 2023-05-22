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Сайты знакомств рассказали о пользователях старше 70 лет

Фото: 123RF/ljupco

Число пользователей социально-развлекательной сети "Фотострана.ру" старше 70 лет составляет более 2,8%. Об этом Москве 24 рассказал директор по аналитике сервиса Олег Андрушкевич.

"Основная аудитория "Фотостраны" – это как раз взрослые люди. Средний возраст пользователей составляет около 45 лет. Мы наблюдаем тенденцию взросления аудитории. Еще несколько лет назад средний возраст был существенно ниже", – отметил он.

Поведение пользователей старшего возраста отличается от активности молодежи: если у последних, как правило, проактивны мужчины, то после 45 лет первый шаг чаще делают женщины. Гендерный состав аудитории тоже отличается. Доля пользователей-женщин увеличивается с увеличением возрастного среза.
Олег Андрушкевич
директор по аналитике социально-развлекательной сети "Фотострана.ру"

"Мы не можем достоверно знать, какой возраст у самого возрастного пользователя, возраст в анкете указывается с его слов, но у нас довольно много пользователей и за 70, более 2,8%. Они рассказывают об этом в интервью, которые мы регулярно проводим для улучшения продукта и его более точного соответствия требованиям меняющейся аудитории", – говорит Андрушкевич.

В пресс-службе "Мамбы" рассказали Москве 24, что сервисом пользуются почти 70 миллионов человек разных возрастов. "Основное ядро составляют все же миллениалы, люди в возрасте 27–38 лет, которые находятся на пороге создания первого брака или уже развелись и пробуют по второму разу. Таких пользователей порядка 60%. Люди старше 50 лет также есть, но все же их не более 8%", – пояснили в компании.

Говорить о том, сколько лет самому взрослому пользователю, сложно, так как люди могут уменьшать свой фактический возраст. Но у нас есть сервис "счастливые истории", где пользователи перед удалением анкет оставляют отзывы о приложении. Там есть очень трогательная история, которую оставила жительница Оренбурга. Ей 86 лет, и она нашла на "Мамбе" настоящего мужчину, самого красивого и надежного. Ему 87 лет.
пресс-служба сервиса знакомств "Мамба"

В пресс-службе Tabor.ru сообщили Москве 24, что среди их аудитории больше всего пользователей в возрасте от 25 до 34 лет. Доля таких юзеров составляет 38%. На втором месте по численности находится категория от 35 до 44 лет (31%), на третьем – от 45 до 54 лет (16%), на четвертом – от 18 до 24 лет (9%). Пятерку закрывают пользователи старше 55 лет (6%). В компании также уточнили, что сервисом пользуются и те, кому уже за 70 лет.

Ранее россиянкам рассказали, какие фото на сайтах знакомств способны отпугнуть мужчин. По словам стилиста и блогера Лены Червовой, отталкивающе выглядят броский макияж, длинные ногти и яркие принты. Также антитрендом являются массивные украшения, маскулинная одежда и цветокоррекция. Специалист посоветовала отдавать предпочтение женственным образам. Кроме того, поза на фотографии должна демонстрировать открытость женщины для знакомства, добавила стилист.

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