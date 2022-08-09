Эксперт рассказала, какие фотографии отпугивают мужчин на сайтах знакомств

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Фотографии женщин в провокационном образе с броским макияжем могут отпугнуть мужчин на сайте знакомств, заявила стилист и блогер Лена Червова.

"Длинные ногти, массивные украшения, броский макияж, цветокоррекция, чрезмерно яркие принты, маскулинная одежда – все это антитренды, которые отталкивают мужчин", – сообщила она в беседе с "Газетой.ру".

Стилист рекомендовала выбирать женственные образы, отдавая предпочтение платьям-комбинации, платьям-рубашки, жакетам, рубашкам и топам. При этом следует оставаться "женщиной-загадкой".

Она также отметила, что понятие красоты у всех мужчин отличается, поэтому следует правильно себя подать. По словам Червовой, поза на фотографии должна отражать внутреннее состояние женщины и показывать открытость для знакомств.

Ранее клинический психолог, гипнотерапевт Ирина Коржаева сообщила, что сильнее всего мужчин привлекает в женщинах внешний вид, фигура, взгляд, голос и запах.

По ее словам, мужчины обращают внимание в целом на весь образ, который состоит из макияжа, прически, одежды и обуви. Она рассказала, что если женщина хочет привлечь внимание определенного мужчины, то ей следует выбрать подходящую одежду.

