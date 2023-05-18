Более трети россиян признались, что следят за бывшими после расставания

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После прекращения отношений 40% россиян следят за бывшими возлюбленными в социальных сетях. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос сервиса знакомств "Мамба".

Аналитики заявили, что женщины чаще, чем мужчины, делают это тайно, создавая фейковые профили. Также опрос показал, что только 10% опрошенных блокируют бывших в соцсетях.



"Половина опрошенных даже не скрывает, что общается с бывшим или бывшей, а у 15% и вовсе получилось сохранить с ними дружеские отношения", – сказано в исследовании.

При этом семейный психолог Ольга Романив отмечает, что есть ситуации, в которых лучше не поддерживать общение с бывшими партнерами.

"Если разрыв отношений был связан с какими-то неприятными событиями, например изменой, обманом, проявлением физического или эмоционального насилия, то продолжение общения может быть вредным для вашего эмоционального и психологического состояния", – объяснила она.

Эксперт отметила, что не стоит общаться, если вы продолжаете любить бывшего партнера, чувствуете боль или разочарование из-за разрыва. В таком случае общение будет мешать исцелению и вызывать негативные эмоции, сказала Романив.

Также опрос показал, что россиянам нужно в среднем три месяца, чтобы восстановиться после расставания. По мнению респондентов, справиться с разрывом помогают спорт, вкусная еда, новая одежда и общение с друзьями. Каждый пятый полагает, что только время поможет справиться с болью.

Ранее психиатр Сергей Рогозин поделился, что стресс из-за расставания с любимым человеком может спровоцировать головные боли, гипертоническую болезнь и бессонницу. В такой период надпочечники начинают вырабатывать гормон кортизол. В нормальном состоянии его в организме быть не должно, подчеркнул специалист.

До этого гештальт-терапевт Алла Бажан обратила внимание на то, что желание выйти из отношений может возникнуть из-за нехватки личного времени. Это позволяет одному из партнеров отдохнуть и провести время с друзьями. Кроме того, некоторые пары специально расстаются, чтобы вернуть былую страсть и добавить в отношения что-то новое.