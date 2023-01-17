Гештальт-терапевт рассказала, почему некоторые люди постоянно возвращаются к бывшим

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Некоторые люди не могут завершить отношения и возвращаются к бывшим после расставания, это может происходить по ряду причин. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на гештальт-терапевта Аллу Бажан.

По словам эксперта, человек может расстаться со своим партнером специально, чтобы убедиться в силе и искренности его чувств. В таком случае он будет сидеть и ждать, когда парень или девушка начнет его возвращать. При этом иногда люди расстаются, чтобы проверить свои чувства и доказать себе, что "огонек внутри еще жив".

Бажан отметила, что причиной подобного поведения может также являться желание перевоспитать своего партнера. В таком случае после расставания человек ждет от возлюбленного слов "я больше так не буду" и, получив их, снова возвращается в пару.

Специалист обратила внимание на то, что желание выйти из отношений может возникнуть из-за нехватки личного времени. Это позволяет одному из партнеров отдохнуть и провести время с друзьями. Кроме того, некоторые пары специально расстаются, чтобы вернуть былую страсть и добавить в отношения что-то новое.

Ранее психолог Оксана Козырева рассказала, что измена может быть признаком неготовности партнера к близким отношениям только с одним человеком. Также привести к тайной связи могут стереотипы, проблемы с родителями, инфантильность, неспособность выражать негативные эмоции и страх уйти от своего партнера.

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