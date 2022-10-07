Россиянам рассказали о причинах измены и способах пережить ее

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Зачастую измена может быть признаком неготовности партнера к близким отношениям только с одним человеком, утверждает психолог Оксана Козырева. Она рассказала о причинах подобного предательства и перечислила способы пережить тайную связь любимого.

По словам эксперта, в отношениях всегда следует обсуждать те или иные аспекты жизни. Некоторые партнеры, утверждает психолог, игнорируют желания и ценности своей пары, что приводит или к расставанию, или к измене. Также предательство можно случиться из-за неготовности человека к моногамии, считает Козырева.

Некоторых привести к тайной связи могут стереотипы, проблемы с родителями, инфантильность, неспособность выражать негативные эмоции, кризис в отношениях и страх уйти от своего партнера.

Козырева считает, что после открытия правды убегать от нее нельзя. В подобные моменты следует признать свою боль и обиду. Психолог порекомендовала поделиться с кем-то эмоциями и обратиться к специалисту. Кроме того, в подобные моменты нельзя держать злость в себе.

"Ни в коем случае не надо пытаться "держать лицо", делать "хорошую мину при плохой игре". Боль и злость от измены должны быть прожиты, иначе надолго застрянут в вашем теле и в контексте ваших отношений, если они все-таки сохранятся", – отметила Козырева в беседе с "Лентой.ру".

По ее мнению, после предательства следует опираться только на собственные чувства и мысли по этому поводу, а не на известные сценарии друзей, коллег и родителей.

Ранее ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что склонность к изменам может быть связана с генетическими особенностями человека. Речь идет о варианте гена DRD4, отвечающего за работу одного из дофаминовых рецепторов. Выяснилось, что те, у кого данный ген имел длинную форму, изменяли своим партнерам в два раза чаще носителей короткого гена.

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