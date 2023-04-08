08:30Общество
Психиатр рассказал, как пережить расставание без потерь для здоровья
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Стресс из-за расставания с любимым человеком может спровоцировать головные боли, гипертоническую болезнь и бессонницу. Об этом Москве 24 рассказал врач-психиатр ЦКБ Управления делами президента РФ Сергей Рогозин.
"Расставание – это напряжение, причем как эмоциональное, так и физиологическое. Происходит спазм мышц шеи, спины, возникают головные боли", – рассказал он.
В такой период надпочечники начинают вырабатывать гормон кортизол. В нормальном состоянии его в организме быть не должно, подчеркнул специалист.
Кроме того, существует "синдром разбитого сердца", при котором нарушается работа левого желудочка. Это приводит к осложнениям вплоть до инфаркта миокарда, отметил он.
Часто во время тяжелого расставания беспокоит бессонница. Из-за этого возникает хроническая усталость и ощущение разбитости, предупредил врач.
"Естественно, это снижает концентрацию внимания, работоспособность. Ученые доказали, что при стабильной хронической бессоннице часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, что может привести к последствиям – вплоть до онкологических заболеваний", – рассказал психиатр в интервью программе "Доктор 24".
Также во время стресса наблюдается потеря аппетита: от этого страдают желудок, кишечник, возникают проблемы со стулом, отметил Рогозин.
Чтобы пережить расставание без проблем со здоровьем, важно позволить себе какое-то время пострадать и выплеснуть эмоции. Затем нужно сместить фокус внимания на другие вещи.
"Надо задуматься о гормоне серотонине, который стабилизирует наше настроение. Нужно чаще встречаться с друзьями, заниматься своим любимым делом, хобби", – порекомендовал психиатр.
Следующим этапом должен быть анализ отношений. "Если мы знаем ошибки, которые привели к разрыву, то нужно не повторять их снова. Самоанализ очень полезен, чтобы потом больше не возвращаться к подобным мыслям", – подчеркнул Рогозин.
Если после всех этапов депрессия, нарушения сна и аппетита продолжают беспокоить, нужно обратиться к психиатру, заключил специалист.
Ранее россиянам рассказали, к каким последствиям приводит бессонница. По словам врач-невролога, сомнолога Елены Царевой, постоянный недосып ухудшает когнитивные функции, повышает риск развития вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
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