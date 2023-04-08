Психиатр рассказал, как пережить расставание без потерь для здоровья

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Стресс из-за расставания с любимым человеком может спровоцировать головные боли, гипертоническую болезнь и бессонницу. Об этом Москве 24 рассказал врач-психиатр ЦКБ Управления делами президента РФ Сергей Рогозин.

"Расставание – это напряжение, причем как эмоциональное, так и физиологическое. Происходит спазм мышц шеи, спины, возникают головные боли", – рассказал он.

В такой период надпочечники начинают вырабатывать гормон кортизол. В нормальном состоянии его в организме быть не должно, подчеркнул специалист.





Сергей Рогозин врач-психиатр ЦКБ Управления делами президента РФ Если у человека повышенный длительный стресс, тревога, концентрация кортизола становится высокой. Это влечет за собой склонность к гипертонической болезни, сахарному диабету, нарушению иммунной системы.

Кроме того, существует "синдром разбитого сердца", при котором нарушается работа левого желудочка. Это приводит к осложнениям вплоть до инфаркта миокарда, отметил он.

Часто во время тяжелого расставания беспокоит бессонница. Из-за этого возникает хроническая усталость и ощущение разбитости, предупредил врач.

"Естественно, это снижает концентрацию внимания, работоспособность. Ученые доказали, что при стабильной хронической бессоннице часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, что может привести к последствиям – вплоть до онкологических заболеваний", – рассказал психиатр в интервью программе "Доктор 24".

Также во время стресса наблюдается потеря аппетита: от этого страдают желудок, кишечник, возникают проблемы со стулом, отметил Рогозин.





Сергей Рогозин врач-психиатр ЦКБ Управления делами президента РФ Часто организм в состоянии стресса начинает искать, где получить удовольствие. Могут появиться вредные привычки – курение, алкоголизм.

Чтобы пережить расставание без проблем со здоровьем, важно позволить себе какое-то время пострадать и выплеснуть эмоции. Затем нужно сместить фокус внимания на другие вещи.

"Надо задуматься о гормоне серотонине, который стабилизирует наше настроение. Нужно чаще встречаться с друзьями, заниматься своим любимым делом, хобби", – порекомендовал психиатр.

Следующим этапом должен быть анализ отношений. "Если мы знаем ошибки, которые привели к разрыву, то нужно не повторять их снова. Самоанализ очень полезен, чтобы потом больше не возвращаться к подобным мыслям", – подчеркнул Рогозин.

Если после всех этапов депрессия, нарушения сна и аппетита продолжают беспокоить, нужно обратиться к психиатру, заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, к каким последствиям приводит бессонница. По словам врач-невролога, сомнолога Елены Царевой, постоянный недосып ухудшает когнитивные функции, повышает риск развития вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.



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