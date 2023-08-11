Месячная аудитория "VK Знакомств" после ухода Tinder из России выросла почти на 50%

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Активная месячная сервиса "VK Знакомства" выросла в июле 2023 года на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса сообщает ТАСС.

"В июле 2023 года активная месячная аудитория "VK Знакомств" выросла до 2,9 млн пользователей – на 49% больше, чем в июле 2022 года", – заявили в пресс-службе.

Там уточнили, что количество начатых диалогов выросло в три раза, а выручка сервиса увеличилась в 4 раза.

В конце июня 2023 года социальная сеть запустила бета-версию приложения на Android.

30 мая Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране. На фоне ухода сервиса компания VK стала вести разработку отдельного мобильного приложения для знакомств.

Сервис знакомств Tinder завершит свою деятельность в России