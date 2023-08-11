01:58Общество
Месячная аудитория "VK Знакомств" после ухода Tinder из России выросла почти на 50%
Фото: 123RF/stlegat
Активная месячная сервиса "VK Знакомства" выросла в июле 2023 года на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса сообщает ТАСС.
"В июле 2023 года активная месячная аудитория "VK Знакомств" выросла до 2,9 млн пользователей – на 49% больше, чем в июле 2022 года", – заявили в пресс-службе.
Там уточнили, что количество начатых диалогов выросло в три раза, а выручка сервиса увеличилась в 4 раза.
В конце июня 2023 года социальная сеть запустила бета-версию приложения на Android.
30 мая Tinder начал уведомлять российских пользователей о прекращении работы в стране. На фоне ухода сервиса компания VK стала вести разработку отдельного мобильного приложения для знакомств.
Сервис знакомств Tinder завершит свою деятельность в России
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