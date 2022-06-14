Фотобанк Pexels стал недоступен в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сервис стоковых изображений Pexels перестал работать в России. Это связано с текущей ситуацией на Украине.

При переходе на сайт высвечивается сообщение о том, что фотобанк ограничил доступ для пользователей из РФ, поскольку осуждает российскую спецоперацию.

Ранее о прекращении работы в России заявил популярный бесплатный фотобанк Pixabay. А до этого работу в РФ прекратил онлайн-сервис для графического дизайна Canva.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

