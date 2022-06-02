Фотобанк Pixabay стал недоступен в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Бесплатный фотобанк Pixabay заявил о прекращении работы в России. Данное сообщение появляется при попытке зайти на сайт сервиса с изображениями.

"Pixabay больше не доступен в России", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сервис для создания графического дизайна Canva стал недоступен пользователям в России. В компании подчеркнули, что такое решение связано со спецоперацией России на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

