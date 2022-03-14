Роскомнадзор завершит процедуру введения ограничений к Instagram в течение 14 марта

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Фото: depositphotos/InkDropCreative
Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, сообщает пресс-служба ведомства.
Тем самым, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram в России с 14 марта. Решение было принято из-за снятия в Facebook и Instagram запретов на призывы к насилию против российских военных. При этом призывы не распространяются на гражданское население.
По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
В свою очередь, Глава Instagram Адам Моззери назвал неправильным решением блокировку соцсети в РФ. По его словам, это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира. Он добавил, что примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Компания Мета объяснила новую политику Facebook и Instagram
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