В Tele2 рассказали, где встретили Новый год столичные абоненты

Фото: "Московские сезоны"

Оператор Tele2 подвел итоги работы столичной сети в новогодние праздники. В ночь на 1 января в спальных районах Москвы спрос на гигабайты превысил значения в центре. А за весь период новогодних каникул москвичи скачали и отправили 30 Пб трафика.

Юго-Восток стал самым качающим районом. Также оператор зафиксировал, что утро 1 января стало самым "спокойным" у абонентов. Большая часть пользователей избегала мест массового скопления людей и провела новогоднюю ночь за городом или дома.

В центре столицы объем потребляемого трафика снизился на 20% в сравнении с прошлым годом. В метро активность абонентов в пределах Кольцевой линии снизилась на 29% год к году.

К концу новогодних каникул клиенты Tele2 стали чаще выходить на улицу. Также с помощью технологии big data оператор проанализировал активность абонентов на популярных локациях. В Парке Горького, на Тверской улице и в парке "Сокольники" с 9 по 10 января объем трафика в среднем увеличился на 13% в сравнении с первыми днями наступившего года.

Чаще всего абоненты общались через мессенджеры и социальные сети. В новогоднюю ночь голосовой трафик продемонстрировал отрицательную динамику. Общее число вызовов за первые восемь дней каникул увеличилось на 10% год к году.

Ранее стало известно, что скорость подключения мобильного интернета в Москве в 2020 году оказалась в 1,5 раза выше, чем в среднем по России.