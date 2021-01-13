В Tele2 рассказали, где встретили Новый год столичные абоненты

16:43
Фото: "Московские сезоны"
Оператор Tele2 подвел итоги работы столичной сети в новогодние праздники. В ночь на 1 января в спальных районах Москвы спрос на гигабайты превысил значения в центре. А за весь период новогодних каникул москвичи скачали и отправили 30 Пб трафика.
Юго-Восток стал самым качающим районом. Также оператор зафиксировал, что утро 1 января стало самым "спокойным" у абонентов. Большая часть пользователей избегала мест массового скопления людей и провела новогоднюю ночь за городом или дома.
В центре столицы объем потребляемого трафика снизился на 20% в сравнении с прошлым годом. В метро активность абонентов в пределах Кольцевой линии снизилась на 29% год к году.
К концу новогодних каникул клиенты Tele2 стали чаще выходить на улицу. Также с помощью технологии big data оператор проанализировал активность абонентов на популярных локациях. В Парке Горького, на Тверской улице и в парке "Сокольники" с 9 по 10 января объем трафика в среднем увеличился на 13% в сравнении с первыми днями наступившего года.
Чаще всего абоненты общались через мессенджеры и социальные сети. В новогоднюю ночь голосовой трафик продемонстрировал отрицательную динамику. Общее число вызовов за первые восемь дней каникул увеличилось на 10% год к году.
Ранее стало известно, что скорость подключения мобильного интернета в Москве в 2020 году оказалась в 1,5 раза выше, чем в среднем по России.
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