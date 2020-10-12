СМИ раскрыли дизайн нового гибкого смартфона от Huawei

13:49
Фото: скриншот видео youtube.com/Concept Creator
Возможный дизайн готовящегося Huawei Mate X2 полностью раскрыт. LetsGoDigital опубликовал качественный рендер, на котором можно рассмотреть смартфон со всех сторон.
Если верить представленному изображению, у нового Huawei будет два экрана. Основной – гибкий – получит диагональ 8 дюймов с разрешением 2 480х2 220 пикселей. Дополнит смартфон вспомогательный экран на 4,5 дюйма, его расположат на внешней стороне корпуса.
О платформе Huawei Mate X2 информации пока нет, однако известно, что смартфон получит поддержку работы с 5G, четырехсенсорную камеру и возможность обновлять картинку на 120 герцах. Заявлено до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Объем аккумулятора может составить 6 000 мАч.
Новинку могут представить уже в ноябре этого года, однако стоимость смартфона не раскрывают. Актуальный Huawei Mate Xs с гибким экраном сейчас продается в России за 200 000 рублей.
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