WSJ: Apple рассматривает повышение цен на новые iPhone из-за торговых пошлин

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Американская компания Apple рассматривает вариант повышения цен на новые модели iPhone, которые будут представлены осенью, для компенсации последствий торговых пошлин на китайские товары. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Хотя США и Китай частично снизили пошлины, 20-процентный тариф на смартфоны, введенный администрацией американского лидера Дональда Трампа, все еще действует, напомнил инсайдер.

Apple, в свою очередь, не хочет связывать повышение цен с пошлинами и акцентирует внимание на новых функциях и дизайне своих устройств, указал он.

Также источники СМИ отметили, что компания уже начала переносить часть производства в Индию. Тем не менее выпуск флагманских моделей iPhone Pro и Pro Max по-прежнему сосредоточен в Китае.

Согласно прогнозам аналитиков, несмотря на то что Индия, вероятно, к 2026–2027 году сможет удовлетворить спрос на iPhone в США, КНР останется ключевым поставщиком компонентов.

США ввели ответные тарифы в отношении почти всех мировых стран, в том числе против Китая, в начале апреля. На тот момент американская пошлина для китайской стороны составляла 145%, ответные тарифы КНР – 125%.

В середине мая Китай и США договорились приостановить 24-процентный таможенный тариф на 90 дней. Новые меры вступят в силу с 14 мая. Планируется, что взаимные пошлины снизятся до 10%.