В "Роскосмосе" сообщили о непричастности к удалению Twitter робота Федора

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В "Роскосмосе" заявили, что не имеют отношения к удалению аккаунта робота Федора в Twitter, сообщает РБК со ссылкой на госкорпорацию.

"Twitter робота Федора не выражает официальную позицию госкорпорации, и к его удалению "Роскомос" отношения не имеет", – заявили в "Роскосмосе".

Как пишут СМИ, последним сообщением на странице робота был комментарий к видео 2014 года, на котором экипаж МКС в составе Максима Сураева, Александра Самокутяева и Елены Серовой поздравляет землян с Днем тигра. На странице Федора говорилось, что Сураев и Самокутяев пили на станции алкоголь, а роботы, в отличие от вышеуказанных космонавтов, "не нарушают сухой закон на орбитальной станции".

Ранее робот "Федор" не смог воспользоваться поисковиком Google. Он не поставил галочку напротив надписи "Я не робот", поскольку запрограммирован на честность.

В сентябре 2019 года "Федор" захотел основать на других планетах колонию роботов-аватаров. Он отметил, что роботы уже сейчас готовы выдвинуть свои предложения по техническому облику будущей антропоморфной системы, которая должна обеспечить создание и использование научных станций в далеком космосе.

