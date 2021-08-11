16:28
Фото: depositphotos/SomeMeans
Роскомнадзор разблокировал платформу DeviantArt. Об этом со ссылкой на надзорный орган сообщает RT.
"11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt", – заявили в надзорном органе.
Популярный среди художников и дизайнеров ресурс DeviantArt был заблокирован 3 августа. В Роскомнадзоре заявляли, что администрация платформы не в первый раз проигнорировала требования ведомства о необходимости удаления запрещенных данных.
С 2019 года надзорный орган 145 раз требовал удалить с сайта материалы, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.
Ранее арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который ранее потребовал заблокировать на YouTube ролики с призывами к несанкционированным митингам. Также в Роскомнадзоре обвинили YouTube в игнорировании требований об удалении фейков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: