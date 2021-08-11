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Роскомнадзор разблокировал платформу DeviantArt. Об этом со ссылкой на надзорный орган сообщает RT.

"11 августа Роскомнадзор снял блокировку с популярного среди художников и дизайнеров ресурса DeviantArt", – заявили в надзорном органе.

Популярный среди художников и дизайнеров ресурс DeviantArt был заблокирован 3 августа. В Роскомнадзоре заявляли, что администрация платформы не в первый раз проигнорировала требования ведомства о необходимости удаления запрещенных данных.

С 2019 года надзорный орган 145 раз требовал удалить с сайта материалы, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент.

Ранее арбитражный суд Москвы признал законными действия Роскомнадзора, который ранее потребовал заблокировать на YouTube ролики с призывами к несанкционированным митингам. Также в Роскомнадзоре обвинили YouTube в игнорировании требований об удалении фейков.