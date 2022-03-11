Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram

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Роскомнадзор ограничит доступ к социальной сети Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян, в том числе военных.

"На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории РФ будет ограничен", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в Instagram распространяются материалы с призывами к насилию в отношении граждан РФ, в том числе военнослужащих.

Ранее представитель Meta Энди Стоун сообщил, что компания временно сняла в своих соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. В своем сообщении он подчеркнул, что призывы не распространяются на обычных россиян.

Позже СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело, а Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к социальной сети Instagram. Надзорное ведомство также попросило суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее на территории РФ.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас прокомментировал ситуацию. По его словам, гражданам РФ, которые будут использовать Facebook и Instagram в обход блокировок, никакие наказания не грозят.