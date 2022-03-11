Создатель игр Pokémon GO и Ingress уходит из России

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Американская компания Niantic, разработавшая Pokémon GO и Ingress, объявила о том, что ее игры будут недоступны для скачивания в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

"Мы вместе с мировым сообществом надеемся на мир, на скорый конец жестокости и страданиям на Украине. Игры Niantic отныне не будут доступны для скачивания в России и Белоруссии, доступ к самим играм также будет временно заблокирован", – говорится в сообщении компании.

Ранее компания Apple сообщила, что приняла решение приостановить продажи своей продукции в России, а также ограничить работу сервиса Apple Pay. Позднее стало известно, что компания также приостановила платный ремонт своих устройств в РФ.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

