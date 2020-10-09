Apple заявила, что не требовала от Telegram удалять каналы по Белоруссии

16:12
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Apple опровергла заявление основателя Telegram Павла Дурова о требовании заблокировать каналы с данными белорусских силовиков. Об этом сообщает ТАСС.
В компании подчеркнули, что речь шла об удалении информации, которая содержит личные данные сотрудников правоохранительных органов.
В четверг, 8 октября, Дуров в своем канале сообщил о том, что компания потребовала заблокировать каналы, где представлена информация о сотрудниках правоохранительных органов, чтобы не провоцировать насилие. По словам Дурова, "обычно Apple не предлагает выбора для таких приложений вроде Telegram в таких ситуациях". Также основатель мессенджера заявил, что каналы заблокируют на iOS, однако получить к ним доступ можно будет с других платформ.
Представители Apple рассказали, что ранее пользователи отправляли им запросы с информацией о том, что их личные данные (включая имена и номера телефонов) переданы в ряд Telegram-каналов. Компания связалась с мессенджером, чтобы сообщить об обращениях и потребовать удаления личных данных пользователей – в соответствии с правилами App Store.
Отмечается, что в процессе обсуждения данной ситуации Telegram не выдвигал каких-либо возражений и обещал предпринять действия для проверки этой информации. Также в Apple подчеркнули, что требуют от любых приложений соответствовать правилам платформы в отношении пользовательского контента.
Ранее в работе Telegram произошел сбой. Мессенджер вышел из строя в Европе примерно на час.
В работе Telegram вновь произошел сбой
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