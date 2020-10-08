Дуров заявил, что Apple требует заблокировать несколько каналов про Белоруссию

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Компания Apple обратилась к Telegram с просьбой заблокировать три канала, в которых рассказывают о ситуации в Белоруссии. Об этом заявил основатель популярного мессенджера Павел Дуров, сообщает "Газета.ру".

По словам предпринимателя, общее число подписчиков всех каналов составляет примерно 100 тысяч человек. Как объясняет Дуров, причиной запроса об удалении являются публикации каналов, в которых размещают сведения белорусских силовиков.

"Их беспокоит то, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов и пропагандистов может спровоцировать насилие", – уточняет Дуров.

Так, Дуров хотел бы оставить каналы, но допускает, что они затем окажутся недоступны для пользователей iOS из-за политики Apple.

Массовые протесты продолжаются в Белоруссии с 9 августа и связаны с проведением президентских выборов. По их итогам победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Демонстранты не соглашаются с итогами прошедших выборов.

Накануне Дуров заявил о восстановлении работы Telegram после сбоя.