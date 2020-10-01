"Тинькофф" устранил сбой в работе приложения "Инвестиции"

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"Тинькофф" устранил сбой в работе сервисов, в связи с которым ряд клиентов мог столкнуться с неправильным отображением остатков на брокерских счетах в приложении "Инвестиции", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

"К старту торгов все исправлено", – говорится в сообщении.

Утром в работе сервиса "Тинькофф" произошел сбой, о чем свидетельствовали данные сервиса Downdetector. Чаще всего о некорректной работе сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Смоленске, Екатеринбурге. На 09:12 мск было зафиксировано 295 отзывов.

Основная часть пользователей (43%) сообщала о том, что в систему невозможно войти, 28% писали, что не работают все сервисы, 27% не смогли провести денежный перевод. Также клиенты писали в социальных сетях о том, что в приложении "Инвестиции" некорректно отображается остаток на брокерских счетах.

"Со счетов деньги не пропали, но информация может не отображаться в приложении, в течение часа мы это поправим", – написала компания в Twitter.

Кроме того, пресс-служба "Тинькофф" ранее сообщила, что ситуация с некорректным отображением остатков на брокерских счета коснулась менее 2 тысяч клиентов.

Накануне технический сбой системы произошел на Токийской фондовой бирже. Работа там не будет возобновлена до конца дня. В компании принесли извинения за предоставленные неудобства всем инвесторам и участникам рынка. Сроки восстановления пока не уточняются.